Омелян обещает портам в ближайшие пять лет не менее $3 миллиардов инвестиций

Также Омелян отметил, что морские порты станут первыми объектами концессии.

Инвестиции в портовую отрасль составят минимум 3 миллиардов долларов в ближайшие пять лет, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время выступления перед студентами в Николаеве.

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"Мы видим, что инвестиции в портовую отрасль составят минимум 3 миллиарда долларов в ближайшие пять лет", - сказал он.

Также, Омелян отметил, что планируется внедрить новый подход о концессии.

"Закон о концессии прошел первое чтение в Верховной Раде и, надеемся, будет проголосован. Именно морские порты станут первыми объектами концессии. Они останутся в госсобственности, но будут отданы международным компаниям на 10, 25, 49 лет. Это даст в 2-3 раза больше поступлений в бюджет по сравнению с существующей системой аренды. Также это будут рабочие места и новые технологии", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, летом Украина и Катар договорились привлечь инвестиции в объекты украинской портовой инфраструктуры с целью включения морских терминалов в международные цепи поставок, а также увеличить объем экспортных поставок украинской сельскохозяйственной продукции в Катар.

В этом году буксирная компания P&O Maritime Ukraine, принадлежащая одному из крупнейших портовых операторов в мире DP World (ОАЭ), зашла в морской порт "Черноморск" (Одесская область).