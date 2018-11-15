В МВД поддерживают идею штрафовать водителей за несвоевременную замену летних шин на зимние

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Разрабатывают ли соответствующие нововведения - в министерстве пока не сообщают.

В Министерстве внутренних дел Украины поддерживают идею внесения изменений в законодательство по взысканию штрафов с водителей, которые несвоевременно заменили на своих автомобилях летние шины на зимние.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, комментируя информацию в СМИ о разработке министерством соответствующих изменений в законодательство.

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"В принципе, как идея - да. В некоторых странах есть (штрафы - УНИАН). Но будет ли у нас - не готов сказать, потому что у нас законопроекты проходят очень долго", - сказал он.

По словам Шевченко, для внедрения этой идеи необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Он добавил, что не располагает информацией о разработке соответствующего законопроекта.

"О законопроекте будем говорить, когда он будет зарегистрирован", - отметил Шевченко.

Следует отметить, что сегодня некоторые СМИ сообщали, что МВД и полиция разрабатывают законопроект, которым будет предусматриваться привлечение к ответственности водителей за несвоевременную замену летних автомобильных шин на зимние.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 14 ноября, по всей Украине из-за неблагоприятных погодных условий произошло 1 тыс. 358 дорожно-транспортных происшествий. Вследствие этих ДТП 96 человек были травмированы, 11 погибли.

В пресс-службе Нацполиции заявили, что причинами аварий стали "погодные условия, невнимательность, халатность и другие причины".