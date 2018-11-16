"Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в октябре

Лидерами стали авиакомпании Qatar Airways, Iraqi Airways, Ellinair, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Air Baltic, Belavia, Czech Airlines и Wind Rose со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в октябре.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Qatar Airways, Iraqi Airways, Ellinair, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Air Baltic, Belavia, Czech Airlines и Wind Rose со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Q Brussels Airlines, Turkish Airlines, Myway Airlines, Georgian Airways, KLM и Air Moldova выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 90-70%: SWISS, "Международные авиалинии Украины", British Airways, Lufthansa, Air Arabia, Air France, Adria Airways, Air Astana, LOT, Air Malta, Yanair, Azur Air Ukraine, Bravo Airways, Ryanair.

Пунктуальность 50-70%: El Al, Atlasjet Ukraine, Flydubai.

Как сообщал УНИАН, в сентябре лидерами по пунктуальности стали авиакомпании SWISS, Aegean Airlines и Air Arabia со 100-процентным показателем.

Аутсайдерами по уровню пунктуальности стали авиакомпании Lufthansa и «Анда Эйр».

Аэропорт "Борисполь" в 2017 году увеличил пассажиропоток по сравнению результатом 2016 года на 22% – до 10,55 миллиона человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".