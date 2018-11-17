В отделениях "Укрпочты" запретили развешивать политическую рекламу

При этом, Смелянский не видит проблемы с распространением агитационных материалов по почте.

Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский закрыл услугу предоставления площадей под размещение политической рекламы в отделениях "Укрпочты".

"Я закрыл политическую рекламу в отделениях. Если вы зайдете – вы не увидите политической рекламы – я закрыл ее как услугу. Просто чтобы не решать, кто будет висеть над туалетом, справа, слева. Чтобы почта была почтой. Чтобы люди, когда заходили, ощущали нормальную атмосферу", - заявил Смелянский в эфире "5 канала".

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Смелянский подчеркнул, что хочет сделать из "Укрпочты" нормальную бизнес-компанию, и не считает, что ее отделения должны становиться агитационными пунктами.

При этом, он не видит проблемы с распространением агитационных материалов по почте.

"Разносить – пожалуйста, это наша работа", - подчеркнул он.

В то же время, по словам гендиректора "Укрпочты", он сам просматривает все политматериалы прежде, чем их начинают разносить.

Как сообщалось, "Укрпочта" за 9 мес. увеличила чистый убыток на 23,7% до 514,1 млн грн, чистый доход - на 27,6% до 4,8 млрд грн. "Укрпочта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка по сравнению с 2016 годом, но увеличила чистый доход на 19,57% - до 5,5 млрд грн. "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей стране, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат компании насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.