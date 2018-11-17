Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 44 тысяч человек

С утра в очередях на въезд и выезд стояли 190 автомобилей.

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, за минувшие сутки пересекли более 44 тысяч человек.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что в пунктах пропуска сегодня утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 20/10. В то же время поток остается динамичным, КПВВ пересекли 44,2 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9680 человек и 1145 транспортных средств;

"Марьинка" - 9980 человек и 1740 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8880 человек и 1595 транспортных средств;

"Гнутово" - 4545 человек и 1120 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11080 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил.