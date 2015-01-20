На должности глав «Укрзализныци», аэропортов «Борисполь» и «Львов» претендует больше 400 человек

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По данным министерства, на должность главы «Укрзализныци» было получено более 200 резюме, а также - более 200 резюме на должности руководителей аэропортов.

Согласно сообщению, с 20 января стартовал финальный этап отбора кандидатов – интервью с представителями Мининфраструктуры и экспертной группой. Собеседования будут проводить первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер, заместитель министра инфраструктуры-руководитель аппарата Владимир Емельян, эксперты: Роман Бондарь (партнер Talent Advisors), Елена Вольская (управляющий партнер ЕBS) и Андрей Булах (управляющий партнер Deloitte).

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«После второго этапа я встречусь с каждым претендентом на должности генеральных директоров. В ходе нашего разговора я надеюсь на презентацию основательного плана реформ и развития предприятия, на управление которым претендуют кандидаты. Номинационному комитету я представлю тех лиц, чей опыт и предложения по повышению эффективности и качества работы предприятий будут иметь экономическую выгоду для государства», - прокомментировал этапы поиска кандидатов министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

При этом он подчеркнул публичность процесса отбора и отсутствие какой-либо протекции для кандидатов.

«Именно во избежание каких-либо протекций и привлечены известные своей незаангажированностью компании Talent Advisors, ЕBS и Deloitte. Они своей репутацией гарантируют объективность отбора кандидатов », - отметил министр.

Министр также заявил о планах сформировать кадровый резерв для замещения ключевых должностей в центральных отраслевых органах исполнительной власти. В него войдут те кандидаты, которые приняли участие в отборе на руководящие позиции в государственных предприятиях сферы транспорта и почтовой связи, однако не стали финалистами.

«Мы создадим "резерв лидеров". Пригласим в него кандидатов, прошедших квалификационный фильтр, не стали финалистами отбора, однако имеют огромное желание работать на государство, на поддержку национальных интересов», - сообщил Пивоварский.

Ранее УНИАН сообщал, что на должность главы «Укрзализныци» претендуют около 100 человек.

Также сообщалось, что 31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов» совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte.

Оценивание (предварительный отбор) кандидатов будет проводиться экспертной группой в соответствии с поступлением предложений об участии от кандидатов.

Окончательный перечень финалистов будет сформирован и представлен на сайте Мининфраструктуры после оценки всех кандидатов.

Решение о назначении руководителя будет принимать министр инфраструктуры после общения с каждым из кандидатов-финалистов.

Основной задачей, которая ставится перед кандидатами на пост директора аэропорта, является разработка стратегии развития аэропорта, которая превратит существующую инфраструктуру в популярный международный транспортный хаб, позволит привлечь новых клиентов, увеличить пассажиро- и грузооборот, улучшить финансовые результаты и укрепить позиции на рынке международных перевозок.

Перед главой "Укрзализныци" ставятся задачи по проведению реформирования модели управления бизнесом, осуществлению трансформации организационной структуры путем внедрения бизнес-процессов и инструментов управления эффективностью, которые будут соответствовать лучшим мировым практикам. Также будет необходимо обеспечить эффективность и прозрачность коммерческих операций компании и как следствие - рост финансовых результатов.