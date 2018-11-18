Вокруг "Укрпочты" продолжается скандал: на кону - доставка пенсий в села (видео)

Заявление почтальонов о закрытии тысяч отделений шокировало общественность.

Судьба семи тысяч сельских отделений "Укрпочты" до сих пор не решена. Несколько недель назад предприятие заявило о намерении закрыть их из-за убыточности, а вместе с ними прекратить доставку пенсий и прием платежек в селах, если государство не поднимет тариф.

Люди из глубинки откровенно испугались такого будущего, говорится в сюжете ТСН.

В "Укрпочте" говорят, что жалобы от людей ежедневно выслушивают десятками, и признаются, что их понимают, потому что шаг действительно резкий. Впрочем, объясняют, выдача пенсий съедает все доходы компании.

"Мы получили миллиард убытков. Он же не где-то взялся ниоткуда – его надо перекрывать", - объясняют почтальоны. На покрытие дыры вынуждены были тратить все заработанное, еще и брать в долг под проценты – но, уверены, это не выход. Потому что все деньги на развитие идут на развозку пенсий, поэтому их будут разносить только в том случае, если государство поднимет стоимость доставки из действующего тарифа 1,59% от суммы до 2,7%.

В Пенсионном фонде еще ранее говорили, что они против такого нововведения, потому что более миллиарда, который просит почта, не лишние для государства, у которого дефицит с пенсионными поступлениями. Чиновники, в свою очередь, даже направили к почтальонам аудиторов, которые бы проверили обоснованность тарифа. Сейчас между всеми структурами продолжается диалог.

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"Мы возобновили диалог с Пенсионным фондом с приходом нового руководителя. Буквально сегодня я встречался. Встречались с Госаудитслужбой, которая проводит проверку. Работа продолжается, но хотелось бы значительно быстрее", - пояснил представитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Ключевой вопрос о том, что будет с отделениями и пенсиями после нового года, до сих пор не решен. Кто в этом виноват – мнения экспертов разделились. "Произошедшее на предприятии – это закономерное следствие того, что много лет подряд происходило с "Укрпочтой", - считает экономический эксперт Алексей Кущ. Он считает, что на выгодных коммерческих направлениях почта много лет теряли позиции, а сейчас уже не зарабатывает столько, чтобы перекрыть социальные функции, как выдачу пенсий и коммуналки. Да и реформ в компании, которые бы эту ситуацию изменили, специалист пока не видит. Хоть почта и занимает первое место по прозрачности закупок и отчитывается об искоренении коррупции – однако в реальных цифрах этого пока не видно. "Эпизодическая прибыль. Затем убытки. То есть такое себе балансирование, которое не делает компанию успешной", - пояснил Кущ.

Другие же жалуются, что почта не использует всех ресурсов. Нардеп Виктор Бондарь обращает внимание на то, что только в прошлом году зарплата трех десятков руководителей и менеджеров "Укрпочты" составила 64 миллиона гривень – этого хватило бы на содержание более 2500 почтальонов. А сейчас зарплата руководителя превысила 700 тысяч оклада и 15% премии. "В среднем руководители "Укрпочты" и департаментов получают зарплаты по 200-300 тысяч. Это безумные средства. И для людей это не понятно. И нам ставят требования, что они закроют отделение и пенсии доставлять не будут. Эти ультиматумы от руководства "Укрпочты" – или политическая игра, или политический абсурд", - считает депутат.

В почте, в свою очередь, не раз говорили, что недешевый менеджмент смог искоренить коррупцию, а это принесло компании гораздо больше денег. Часть экспертов и себе говорит, что сокращение зарплат глобальных проблем бы не решило, потому что, мол, немало вопросов есть и к самому государству. Как считает эксперт реанимационного пакета реформ Галина Третьякова, если бы государство хотело, чтобы почта и в дальнейшем выполняла социальные функции, то должна бы давать на них деньги, ведь во многих странах мира почту дотируют. Расходы на доставку в села можно было бы переложить на местные бюджеты, другой вариант – почте могли бы предоставить альтернативные источники прибыли,например, банковскую лицензию, тогда прибылью почта могла бы покрывать убытки. А вот если же государство считает, что действующий тариф правильный, то могла бы провести тендер и выбрать другую компанию для развоза пенсий. "Я знаю, что такой эксперимент два года назад проводился. Бралась одна фирма, она разносила такие пенсии. А потом отказалась, потому что сказала, что это убыточно", - говорит Третьякова.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что альтернативы почтовой доставке пенсий в Украине пока нет, и создать ее за несколько месяцев невозможно. Поэтому, возможно, до нового года конфликт, скорее всего, решится. Ведь перед выборами вряд ли кто-то рискнет лишить пенсионеров заработанных денег.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе проверить в течение десяти дней процесс формирования цены на доставку пенсий работниками "Укрпочты".