Водители будут платить за пассажиров: нардеп раскрыла детали повышения штрафов за нарушения ПДД

Политик отметила, что водитель авто, если его пассажиры не пристегиваются, берет ответственность за них на себя.

Верховная Рада уже в ближайшие недели может принять во втором чтении законопроект о значительном повышении штрафов для водителей за непристегнутые ремни безопасности. При этом водителям придется платить штрафы не только за себя, но и за непристегнутых пассажиров.

Детали инициативы раскрыла соавтор данного законопроекта, народный депутат от БПП Ирина Суслова, передает «Обозреватель».

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"Законопроект очень важен. Мы надеемся, что он будет проголосован на следующей пленарной неделе. Исследования в странах Евросоюза доказывают, что если пассажир или водитель едет с пристегнутым ремнем безопасности, то он получает на 70% меньше травм, чем непристегнутый", - рассказала нардеп.

По ее словам, требование будет действовать только для тех транспортных средств, которые оснащены ремнями безопасности.

"Условно говоря, в старых автомобилях, в которых сзади нет ремней безопасности, мы не можем обязать людей пристегиваться. Если машина оснащена, должны быть пристегнуты не только водитель, но и все пассажиры, независимо от того, где они сидят, как это происходит в Евросоюзе", - пояснила Суслова.

Также политик отметила, что водитель авто, если его пассажиры не пристегиваются, берет ответственность за них на себя.

"Штрафы будут выписываться на авто, в зависимости от количества непристегнутых людей. Если остановили водителя с двумя пассажирами, водитель несет ответственность за всех трех, соответственно, штраф должен быть умножен на три", - рассказала Суслова.