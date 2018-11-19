В аэропорту "Борисполь" возвели навес над платформами для поездов (фото)

Открытие железнодорожного сообщения между столицей Украины и ее главными воздушными воротами должно состояться уже до конца ноября.

Станция Борисполь-аэропорт, которая будет принимать рельсобусы, прибывающие с Центрального ж/д вокзала Киева, уже практически готова к запуску в эксплуатацию.

Читайте такжеЭкспресс в "Борисполь" будет называться Kyiv Boryspil Express – глава УЗ

Как пишет ЦТС, об этом свидетельствует фотография, которую разместил на своей странице в Facebook Иван Лях, руководитель правового департамента в ДТЭК ВИЭ.

"Прогулялся к станции "Киев Борисполь Экспресс". Там уже целый Кингс-Кросс возвели. Лицезрел полностью закрытую платформу. Думаю, запустят электричку (на маршруте будут работать дизельные поезда - ред.) на неделе", - поделился он своими впечатлениями от увиденного.

Отметим, что, судя по фотографии, все еще ведутся работы по накрытию перехода между ж/д станцией и терминалом D - на фото справа видны арки будущего перехода. Как ранее информировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман переход между ж/д платформами и терминалом аэропорта будет крытым.

Как неоднократно заявлялось, открытие железнодорожного сообщения между столицей Украины и ее главными воздушными воротами должно состояться уже до конца ноября.

В октябре "Укрзализныця" закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта. Она будет называться - Борисполь-аэропорт.

В минувшую пятницу, 16 ноября, в ЧАО УЗ отметили, что только за первый год работы ж/д экспресса планируют перевезти 30% пассажиров аэропорта Борисполь, что должно составить свыше 3 млн человек. В дальнейшем "Укрзализныця" ожидает роста пассажиропотока до более чем 4 млн пассажиров в год.