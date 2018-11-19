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Жители Закарпатья из-за цен на газ перекрыли трассу Киев-Чоп (фото)

16:02, 19 ноября 2018
Транспорт/Связь
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На Закарпатье жители протестуют против высоких цен на газ / фото 112.ua

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Об этом сообщает "112 Украина".

"Стою в пробке на международной трассе Киев-Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля", - рассказал собеседник агентства, работник НЭК "Укрэнерго".

Также работник НЭК "Укрэнерго" сообщил, что протестующие не пропустили даже специальную машину электриков. "У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения", - отметил работник НЭК.

Как сообщал УНИАН, вчера в пригороде Одессы, возле села Крыжановка, местные жители перекрыли трассу Одесса-Южный, требуя включить отопление.

фото 112.ua
фото 112.ua

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Теги: #Закарпатье#цены на газ#перекрытие дороги