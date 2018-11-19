Porsche начала тестировать свой электрокар Taycan (видео)

Без дозарядки Porsche Taycan сможет проезжать до 500 километров.

Предсерийный образец электромобиля Porsche Taycan сфотографировали во время испытаний на трассе Нордшляйфе.

В качестве маскировки электромобиль получил выхлопные трубы, пишет "Новое время" со ссылкой на Motor1.

Вероятнее всего, электромобиль уже тестируют в почти серийном кузове, так что можно судить об облике модели по этому прототипу. Конкурент Tesla Model S из Германии будет отличаться гигантским крутящим моментом при старте с места. Разгон до 100 км/ч будет заниматься менее 3,5 секунд, а к 200 км/ч электромобиль примчится всего за 12 секунд.

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Без дозарядки Porsche Taycan сможет проезжать до 500 километров, а 15-минутная остановка у розетки позволит получить запас энергии в аккумуляторах, достаточный для поездки на 400 километров.

Ожидается, что серийный электромобиль будет представлен весной 2019 года на автосалоне в Женеве. При этом, правда, официальной информации о дате премьеры Porsche Taycan нет.