Омелян сообщил о первом конкурсе на межобластные маршруты по новым правилам

Министр инфраструктуры рассказал о продолжении реформы автобусных перевозок.

Министерство инфраструктуры украины проведет первый конкурс на 58 межобластных автобусных маршрутов.

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Об этом сообщает ТСН.uа с ссылкой на страницу министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Facebook .

Руководитель министерства пообещал, что конкурс проведут по новым, прозрачным правилам и по "заявительному принципу".

"Не несколько тысяч долларов чиновнику, не маршруты и автобусные компании чиновника, которые выигрывают со старыми автобусами или вообще без их наличия у компаний, которые давно на рынке и вложили не один миллион гривень в парк, а: заполнил документы, отвечаешь всем требованиям - получил маршрут", - написал Омелян.

Также он напомнил, что новые автобусные маршруты не открывались с 2013 года и рассказал о требованиях к перевозчикам, которые хотят участвовать в конкурсе.

"Чтобы никто не забыл, требования по классности на части маршрутов мы определили Евро-2 и выше, и только сидячие места пассажировместимостью не менее 18 мест. На длинных маршрутах Евро-3 и выше пассажировместимостью не менее 30 мест (это большие автобусы типа Неоплан)", - добавил министр инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Емельян рассказал о планах начать в Днепре строительство тестовой площадки для украинского Hyperloop.