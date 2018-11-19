"Укрзализныця" с 23 ноября изменит график курсирования трех поездов

Это связано с плановым ремонтом инфраструктуры вблизи станции "Вакулинцы" в Полтаве.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена с 23 ноября по 1 декабря изменить график курсирования поездов Киев - Константиновка, Константиновка – Киев и Киев – Херсон в связи с плановым ремонтом инфраструктуры.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, ремонтные работы будут проводиться вблизи станции "Вакулинцы" (Подольский район Полтавы).

Согласно сообщению, запланировано выполнение реконструкции стрелочных переводов и укладки участков путей на станции "Вакулинцы".

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - закрытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.