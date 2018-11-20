Украина может начать полную экономическую блокаду Крыма в ответ на угрозы РФ в Азове – эксперт

При этом военный эксперт признал, что сейчас Россия в состоянии перекрыть Керченский пролив.

Украина сегодня имеет рычаги влияния, чтобы дать ответ на угрозы России заблокировать вход в Азовское море.

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов, комментируя обещания Кремля "закрыть Азов за считанные минуты", передает «Обозреватель».

Читайте такжеВ Азовском море ФСБ задержала катер с украинскими рыбаками - СМИ

"У нас есть рычаги, мы можем начать полную экономическую блокаду Крыма", — заявил военный эксперт.

"Опять же — почему наше политическое руководство не денонсирует соглашение о внутреннем море с Российской Федерацией и не обращается в международные инстанции для приведения международного морского права в акватории Азовского моря с понятием нейтральных вод, с понятием государственной границы и принуждением России к выполнению этих правил?" — добавил он.

При этом Жданов признал, что сегодня Россия в состоянии перекрыть Керченский пролив, поскольку она практически полностью контролирует и акваторию Азовского моря, и вход в него.

На вопрос, возможна ли международная реакция, если от блокировки Азовского моря пострадают судна третьих стран, эксперт заявил: "Вопрос в том, как Россия объяснит эту блокировку. Если они это объяснят в рамках договора о совместном использовании Азова как внутреннего моря, то к ним никаких претензий выдвинуть сегодня нельзя. Если это будет выглядеть как самоуправство России, то тогда судовладельцы имеют полное право подать иски об убытках и нарушении международных правил судоходства".