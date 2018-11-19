В Черном море потерпел бедствие буксир "Параллель": активисты говорят о причастности судна к контрабанде

В ОО «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» утверждают, что груз якобы принадлежит бывшему депутату горсовета.

Потерпевший бедствие в Черном море буксир «Параллель», экипаж которого сегодня спасен, транспортировал большую партию контрабандных сигарет.

Об этом в Facebook заявила общественная организация «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», утверждающая, что груз якобы принадлежит бывшему депутату горсовета.

«Затонувший у берегов Одесского порта буксир «Параллель» связан с дрейфующей сейчас в районе причала № 121 (примерно Совиньон) баржи номер ДМ 23-09. Владелец судна - бывший депутат городского совета от Партии регионов Александр Кисиль», - сказано в заявлении.

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Отмечается, что указанная баржа перевозила 5 млн пачек сигарет из России через Крым.

По некоторым данным, когда буксир терпел бедствие, экипаж отцепил баржу, в результате чего ее прибыло к одесскому побережью.

В соответствующих ведомствах данное заявление общественников пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черном море спасен терпящий бедствие экипаж украинского буксира «Параллель».

Сообщалось, что в районе Тендровской косы (Херсонская обл.), примерно в 9 милях от берега, потерпел бедствие буксир «Параллель». Судно направлялось в Скадовск Херсонской области.

Для спасения экипажа буксира в указанный район выдвинулись два поисково-спасательных катера из Черноморска (Одесская область) и катер Морской охраны Госпогранслужбы из Очакова (Николаевская область).

К моменту прибытия спасателей на место происшествия экипаж буксира был подобран судном заграничного следования, которое проходило рядом. Добравшись в район происшествия, катер Морской охраны принял на борт экипаж буксира из 4-х человек.