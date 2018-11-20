"Укрзализныця" намерена задействовать новый подвижной состав на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях.

В Украину прибыли еще 5 тепловозов General Electric с Пенсильванского завода GE Transportation (США), которые, как и 15 предыдущих, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

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Как сообщили в пресс-службе госкомпании "Укрзализныця", сегодня локомотивы были выгружены с судна в морском торговом порту "Черноморск".

"По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Таким образом, с учетом сегодняшней поставки в Украину уже поставлено всего 20 тепловозов", - сообщили в пресс-службе.

В "Укрзализныце" отметили, что сейчас идет процесс сертификации тепловозов, которую осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения".

Также сообщается, что "Укрзализныця" намерена задействовать новый подвижной состав на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях.

В частности, на николаевском узле, до завершения электрификации ж/д участка Долинская-Николаев, будет курсировать 10 новых локомотивов.

"Еще пять единиц планируется отправить на участок Белгород-Днестровский – Измаил", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

8 ноября "Укрзализныця" испытала первый тепловоз General Electric в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией "Укрзализныця" составляет 4,68 миллиона долларов за единицу.