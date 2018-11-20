В МВД показали французские вертолеты, которые передадут Украине (фото)

В декабре вертолеты будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и Национальной полиции.

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал фото первых вертолетов Airubus Н225 Super puma, которые производят во Франции для Украины.

Снимки министр опубликовал в Twitter.

"Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты", - написал министр.

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Аваков добавил, что в декабре вертолеты будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и Национальной полиции.

Также он отметил, что украинские пилоты уже знакомятся с машинами и нарабатывают опыт.

Как сообщал УНИАН, четыре французских вертолета Airbus Helicopters поступят в Украину в конце года.