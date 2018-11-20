Ryanair намерен инвестировать в Украину $1,5 миллиарда

Также в планах компании - увеличение флота до 15 самолетов и пассажиропотока - до 5 миллионов человек.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair намерена за три-пять лет инвестировать в Украину 1,5 миллиарда долларов, увеличив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 миллионов человек.

Читайте такжеRyanair готов нанимать украинских пилотов и бортпроводников после открытия базы в Украине

Об этом заявил коммерческий директор компании Ryanair Дэвид О'Брайан на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

"Надеемся, что мы увеличим количество маршрутов в Киев. Мы надеемся увеличить до лета пассажиропоток до 1 миллиона пассажиров. Надеемся, что через 3-5 лет пассажиропоток увеличится до 5 миллионов. Это увеличит наш флот в Украине до 15 самолетов и составит до 1,5 миллиарда долларов инвестиций", - сказал он.

Также О'Брайан отметил, что сейчас основной проблемой увеличения количества рейсов в Украину является протекционистская политика со стороны Германии, Франции, Италии и Бельгии. "Как только эта преграда будет преодолена, компания увеличит количество рейсов в/из Украины", - подчеркнул он.

При этом О'Брайан добавил, что сегодня после обеда появятся билеты по 5 евро в Лондон из Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится совместная пресс-конференция министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и коммерческого директора компании Ryanair Дэвида О'Брайана. Ранее Омелян заявлял, что на этой неделе в Украину приедет руководство двух крупных лоукост-авиакомпаний, которые уже присутствуют на украинском рынке, и они могут анонсировать планы о расширении своей деятельности.