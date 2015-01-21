«Укрзализныця» может переформировать 2 поезда "Тарпан" в 4

Если не обновлять подвижной состав, до 2020 года останется только 1257 вагонов / Фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как говорится в сообщении, данное предложение «Укрзализныця» получила от заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Кавы, в рамках подготовки проекта финансового плана на 2015 год.

Согласно предложению замминистра, из имеющихся двух электропоездов «Тарпан» и дополнительных элементов железнодорожники смогут получить 4 электропоезда вместительностью 300-400 пассажиров.

«Прошу подать эти предложения в финплан "Укрзализныци" на 2015 год. Таким образом, мы повысим эффективность Украинской скоростной железнодорожной компании, значительно расширив сеть курсирования ее электропоездов и повысив эффективность эксплуатации», - цитирует пресс-служба Каву.

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По его словам, на сегодняшний день ситуация с железнодорожным пассажирским парком настолько сложная, что нужно максимально использовать имеющиеся ресурсы для его обновления и модернизации. Сегодня на железных дорогах эксплуатируются только 2 тыс. 900 пассажирских вагонов из 5000. У остальных - срок эксплуатации более 28 лет. По прогнозам, если не обновлять подвижной состав, до 2020 года пассажирский парк будет насчитывать только 1257 вагонов, которых будет недостаточно даже для половины нынешних объемов перевозки.

Кроме того, при подготовке технических заданий на разработку новых типов пассажирского подвижного состава Кава рекомендовал железнодорожникам разработать единые стандарты к обустройству вагонов для каждого вида перевозок, в частности пассажировместимость, количество дверей, ширина дверей, высота уровня пола и его соответствие уровню платформ для обеспечения удобного входа и выхода пассажиров и тому подобное.

Кава также отметил, что повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки без заметного повышения качества предоставления услуг не будет.

Ранее УНИАН сообщал, что «Укрзализныця» в декабре увеличила перевозку пассажиров в скоростных поездах на 38%.