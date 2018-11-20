Кабмин заложил в проекте бюджета-2019 полмиллиарда гривень на доставку пенсий

Ранее глава "Укрпошты" Игорь Смелянский сообщил, что с начала 2019 года компания планирует прекратить доставку пенсий украинцам, из-за низких тарифов на доставку и как следствие – больших убытков.

Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2019 год 500 миллионов гривень для национального оператора почтовой связи "Укрпошта" с целью финансирования заработной платы почтальонов, которые осуществляют доставку пенсий для украинцев.

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"В проекте бюджета 2019 закладываются 500 миллионов гривень для "Укрпошты", впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов "последней мили", - написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в сети Facebook.

Глава транспортного ведомства также отметил, что таким образом правительство сможет обеспечить бесперебойную доставку пенсий и выступить гарантом сохранения рабочих мест и зарплат тем сотрудникам "Укрпошты", "которые обеспечивают присутствие государства в самых маленьких населенных пунктах Украины".

Ранее в интервью "Урядовому курьеру" генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский сообщил о планах оператора с начала 2019 года закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности и уволить часть административного и производственного персонала по причине убытков компании.

Кроме того, Смелянский сообщил, что с начала 2019 года "Укрпошта" прекратит осуществлять доставку пенсий украинцам, из-за того, что предприятие понесло миллиард гривень убытков вследствие доставки этих выплат.

В ответ на это, премьер-министр Украины Владимир Гройсман резко раскритиковал планы руководства "Укрпошты" отказаться от доставки пенсий в 2019 году и закрыть тысячи отделений, посоветовав чиновникам в таком случае писать заявления об увольнении или развивать те направления, которые превратят "Укрпошту" в прибыльную компанию.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" в 2017 году получила 203 миллиона гривень чистого убытка против 158 миллионов гривень чистой прибыли годом ранее.

Публичное акционерное общество "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпошта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.