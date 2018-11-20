На границе Днепропетровской и Запорожской областей хотят построить аэропорт

На строительство аэропорта из бюджета будет выделено 200 млн грн, но уже зарегистрирована поправка к проекту госбюджета на следующий год, предусматривающая выделение средств на эти цели в размере 1 млрд грн.

На административной границе Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое может быть построен новый аэропорт "Приднепровье".

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Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

«Специалисты со всей страны были привлечены к разработке проекта аэропорта. Было много предложений о месте строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы. Строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов. Это масштабный проект - это шаг в цивилизованное будущее двух регионов", - написал он.

По его словам, на строительство аэропорта из проекте бюджета предполагается выделить 200 млн грн, но уже зарегистрирована поправка к проекту госбюджета на следующий год, предусматривающая выделение средств на эти цели в размере 1 млрд грн.

Прыгунов привел слова председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко, который заявил, что на последнем совещании с Кабмином президент Украины Петр Порошенко поставил задачу - начать строительство аэропорта. «Рабочее название аэропорта - "Приднепровье", и возвести его должны в Соленом», - процитированы в сообщении слова Павелко.

Как сообщал УНИАН, в октябре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на новую взлётную полосу аэропорта «Днепр» планируется предусмотреть в госбюджете на 2019 год как минимум 1 млрд грн, а строительство может начаться в апреле 2019 года.