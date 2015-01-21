Мариупольские поезда из-за подрыва моста в Запорожской области теперь ходят только до Бердянска

В связи с подрывом моста в Запорожской области изменены маршруты ряда поездов до Сартаны (поселка, подчиненного Ильичевскому совету Мариуполя - УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги (ПЖД), по измененному маршруту в Бердянск курсируют поезда:

№584/583 Киев - Сартана - из Киева через Камыш-Зарю;

№ 70/69 Львов - Сартана - без захода в Камыш-Зарю;

№522/521 Харьков - Сартана - из Харькова через Камыш-Зарю.

Как сообщал УНИАН, террористы 20 января подорвали железнодорожный мостовой переход в селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области на границе с Донецкой областью, что повлекло за собой сход с рельсов грузового поезда.

Читайте такжеПодрыв моста в Запорожской области квалифицирован как "диверсия"Приблизительно в 15:00 на 360 км перегона Камыш-Заря - Розовка перед грузовым поездом формирования ПЖД, который следовал от станции Камыш-Заря до станции Сартана с грузом 5 тыс. тонн концентрата, произошел подрыв мостового перехода.

«Машинист применил экстренное торможение, однако локомотив все же сошел с рельсов, 20 вагонов также сошли с рельсов, локомотивная бригада не пострадала, а на месте работают правоохранители Запорожской области», - сообщили в пресс-службе.

В то же время в пресс-службе добавили, что сам инцидент произошел на территории Донецкой железной дороги, но с поездом Приднепровской магистрали.

«Движение поездов на участке Камыш-Заря – Розовка в настоящее время приостановлено», - добавили в ПЖД.