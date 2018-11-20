В Киеве подписали договор строительства метро на Виноградарь

Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет почти 6 миллиардов гривень.

Киевский метрополитен заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера, проведенного в системе на Prozorro, - ОАО «Киевметрострой».

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Отмечается, что речь идет о продолжении Сырецко-Печерской ветки столичного метро.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций - «Мостицкая» и «Проспект Правды» - и ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии.

Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.

В метрополитене напоминают, что в рамках данного проекта впервые в Киеве планируют использовать технологию вертикальных тоннелей. Также «Мостицкая» будет строиться как станция глубокой закладки, а «Проспект Правды» и последующие - предусмотрено строить открытым способом, как неглубокие.

«В настоящее время идет оформление всех предусмотренных законодательством документов для начала работ. При подготовке проекта Киевсовет уже поддержал выделение технических земельных участков для обустройства необходимых строительных площадок», - информируют в Киевском метрополитене.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября с.г. Киевский метрополитен объявил повторный тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь в Подольском районе Киева.

Согласно тендерной документации, объявленная ожидаемая стоимость работ - 5 млрд 993 млн грн. Аукцион был назначен на 16 ноября.

Перед этим, в января 2018 года КП «Киевский метрополитен» также объявлял тендер стоимостью 6,32 млрд грн.

5 сентября сообщалось, что тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена был отменен из-за «невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам государственных закупок».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что строительство метро в направлении микрорайона Виноградарь планируется начать в конце 2017 года.

14 декабря 2017 года Кличко заявил, что на строительство столичного метрополитена в следующем году Киев получит из госбюджета 2,6 млрд грн.

21 декабря 2017 года Киевсовет принял программу социально-экономического развития столицы на 2018-2020 годы, согласно которой заложены капитальные вложения на 2018 год, в частности, на строительство линии метро на Виноградарь объемом 2,5 млрд грн.

В июле 2017 года в «Киевском метрополитене» заявили, что намерены построить станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» до жилого массива столицы Виноградарь до конца 2019 года.