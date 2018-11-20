Цены на бензин продолжают падать

Ряд крупных сетей АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп. за литр.

Крупные сетевые операторы АЗС ОККО и WOG с 19 по 20 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо на 50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, в сетях национальных операторов OKKO и WOG стоимость всех бензинов и ДТ снизилась, до: А-92 – 32,49 грн, А-95 – 33,49 грн, А-95 Премиум – 34,49 грн, ДТ – 32,99 грн, ДТ Премиум – 33,99 грн.

На столичных АЗС AMIC бензины подешевели на 20 копеек за литр, до: А-92 – 32,29 грн, А-95 – 33,29 грн. На KLO – до: А-92 – 31,69 грн, А-95 – 32,09 грн.

В сети BVS бензины также снизились в цене на 20 копеек за литр, до: А-92 – 31,34 грн, А-95 – 31,98 грн.

Согласно информации UPECO, по состоянию на 20 ноября средняя стоимость нефтепродуктов в Украине составила: А-92 – 30,73 грн/л, А-95 – 31,85 грн/л, А-95 Премиум – 33,02 грн/л, ДТ – 31,63 грн/л, ДТ Премиум – 33,19 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября.