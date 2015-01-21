Назначен дополнительный поезд Киев – Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в западном направлении назначила дополнительный поезд №269/219 по маршруту Киев – Ивано-Франковск.

В пресс-службе ведомства сообщили, что поезд отправится из Киева 23 января в 22:23 и прибудет в Ивано-Франковск в 11:37. В обратном направлении поезд отправится 25 января в 20:00 и прибудет в столицу в 09:01.

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«Поездом смогут воспользоваться также жители Казатина, Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Львова», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что данный поезд будет курсировать в составе 18 вагонов (купе, плацкарт и люкс) - 732 места.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда в наиболее популярных направлениях, а также включает дополнительные вагоны в состав графиковых поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что «Укрзализныця» за год ввела 5 новых маршрутов скоростных поездов "Интерсити+".

Также сообщалось, что к работе в зимний период «Укрзализныця» подготовила более 3 тыс. пассажирских вагонов, из которых 2583 оборудованы системой электрообогрева.

По состоянию на конец декабря 2014 года на зимние праздники "Укрзализныця" предложила пассажирам более 2,1 млн билетов на поезда дальнего сообщения в самых популярных направлениях. В период рождественских праздников по Украине курсировали 15 дополнительных поездов.