Участники рынка электроэнергии призвали парламент продлить действие налоговых льгот на ввоз электромобилей

Под письмом-обращением к парламентариям, инициированным Укрэнерго, поставили подписи руководители ГП «НАЭК «Энергоатом», ООО «ДТЭК», ЧАО «Укргідроенерего», ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Центрэнерго», а также председателя Ассоциации солнечной энергетики Украины и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Укрэнерго и крупнейшие украинские производители электрической энергии и отраслевые ассоциации обратились к Верховной Раде Украины с призывом продлить действие льгот на импорт электромобилей.

Под письмом-обращением к парламентариям, инициированным Укрэнерго, поставили подписи руководители ГП «НАЭК «Энергоатом», ООО «ДТЭК», ЧАО «Укргідроенерего», ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Центрэнерго», а также председателя Ассоциации солнечной энергетики Украины и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Напомним, 31 декабря 2018 года истекает срок действия временного освобождения от уплаты НДС и акциза импорта электромобилей. Верховная Рада не поддержала изменения к законопроектам №8487 и №8488 о продлении этих льгот в 2019 году.

Руководители крупнейших энергокомпаний и ведущих отраслевых ассоциаций в письме к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и председателям всех депутатских фракций отметили, что сегодня весь мир движется в направлении декарбонизации, энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии. И электромобили являются неотъемлемой частью этого тренда. Они не только решают экологические проблемы и позволяют сократить количество вредных выбросов, но также способствуют появлению принципиально новых возможностей развития энергосистемы.

«Развитие электротранспорта — один из главных факторов, который движет мир к новому типу экономики, которая основывается на чистых энергоресурсах. Владельцы электромобилей в Украине — преимущественно молодежь. Для нее электротранспорт — это не только возможность экономить на топливе, но и способ приобщиться к глобальным преобразованиям в энергетике и мировой экономике. Украине сегодня крайне необходимо иметь как можно больше таких агентов изменений современной энергетики, а распространение электромобилей прямо влияет на их численность. Кроме того, большое количество электромобилей — само по себе является окном возможностей для украинской энергетики. Мы являемся свидетелями глобальных сдвигов в этой сфере. Диджитализация и новые ИТ-решения смещают фокус с производства электроэнергии на ее потребление. Поэтому электромобили уже сейчас могут использоваться для оперативного регулирования спроса, а совсем скоро — работать как микросистемы накопления. В будущем они станут элементом «умных сетей», как поставщики услуг по балансировке энергосистемы. Все это — наше общее «завтра», в котором будем жить все мы. Для своего устойчивого чистого будущего нам надо уже сегодня анализировать потребление электромобилей и спрос на них, поведение водителей и тому подобное», — говорится в письме.

Украинское энерго сообщество солидарное в том, что временное освобождение от НДС и акцизного налога ввоз в Украину электромобилей — не только стимулировать рост продаж электрокаров, это — сигнал, что мы являемся частью цивилизованного мира и готовы к новым технологическим, социальным и экологическим вызовам.

Отметим, на протяжении последних лет во всем мире наблюдается тенденция роста спроса на автомобили с электродвигателем. В Европе их уже более 1 млн. До конца 2018 г., по прогнозам, их количество вырастет еще на 350 тыс..

Электротранспорт стал объектом повышенного внимания парламентов и правительств развитых стран. Европейские государства активно стимулируют рост сегмента электромобилей с помощью налоговых льгот, чтобы создавать новые возможности развития инфраструктуры зарядных станций и развитию энергосистемы.

Украинские энергокомпании и отраслевые ассоциации выразили надежду, что парламентарии примут во внимание эти аргументы и поддержат европейскую практику стимулирования роста сегмента экологически чистого транспорта в Украине.