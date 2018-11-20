Омелян назвал сроки строительства нового украинского аэропорта "Приднепровье"

По словам министра, аэропорт на границе Днепропетровской и Запорожской областей могут построить через 3 года.

Новый аэропорт "Приднепровье" на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое может быть построен максимум через три года.

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Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

«Принято решение о строительстве нового аэропорта в посёлке Соленое. Расстояние между городами Днепр и Запорожье 30-40 км. В этом месте не будет проблем ни с собственностью, ни с влиянием непонятных лиц, ни с попытками диктата, кто должен летать. Это будет первый новый аэропорт в Украине. Он будет строиться со следующего года. Я уверен, что на протяжении двух - максимум трех лет мы завершим этот объект», - сказал он.

По словам Омеляна, аэропорт будет строится по модели государственно-частного партнёрства.

«Государство берет на себя строительство взлетной полосы, а все остальное частный инвестор. Также я хотел бы, чтобы подключались обладминистрации. Стоимость нового аэропорта сопоставима со строительством Одесского аэропорта или аэропорта в Днепре, который рассматривался до этого», - сказал он.

Омелян отметил, что одновременно будет идти строительство новых региональных аэропортов. «Потребность есть на востоке, в Кропивницком и других городах", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на строительство аэропорта из проекте бюджета предполагается выделить 200 млн грн, но уже зарегистрирована поправка к проекту госбюджета на следующий год, предусматривающая выделение средств на эти цели в размере 1 млрд грн.