Крымский мост начал проседать - МинВОТ (снимки)

В МинВОТ отметили, что Крымский мост начал проседать, и показали проблемные участки.

Незаконно построенный россией Керченский мост смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки.

В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения, сообщает в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

"В районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие) (график в синей рамке)", - говорится в сообщении.

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"В центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год (график в красной рамке)", - добавили в МинВОТ.

Кроме того, отметили в министерстве, на территории острова Тузла наблюдаются два опасных участка: первый - часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синей рамке).

"Второй – объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке)", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, обнаруженные вертикальные смещения арок Керченского моста свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей.

"Сложные погодные условия, особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста", - подчеркнули эксперты.

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и стало причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.