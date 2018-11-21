В "Укравтодоре" назвали "космическую" сумму, необходимую на ремонт украинских дорог

Советник главы "Укравтодора" отметил, что источников для финансирования ремонта дорог не так много.

На ремонт дорог в Украине нужно около триллиона гривен.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил бывший заместитель министра транспорта и инфраструктуры, советник председателя "Укравтодора" Александр Кава.

"Что касается цифр, они корректны: 600 млрд необходимо только для дорог государственного значения. Еще сопоставимая сумма необходимая для дорог местного значения, которые с 1 января этого года переданы в сферу ответственности ОГА. Суммарно это больше триллиона, поскольку 94% дорог, если мы говорим о дорогах государственного значения и местного значения, находящихся в ненадлежащем состоянии", – отметил Кава.

Он добавил, что источников для финансирования ремонта дорог не так много. Основным инвестором в развитие дорожной сети во всех развитых странах является государство и органы местного самоуправления. Инвесторы могут приходить на небольшие проекты, где очень высокая интенсивность движения.