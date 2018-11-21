АМКУ закрыл дело о завышенной стоимости железнодорожных билетов — СМИ

Комитет не нашел оснований утверждать, что в течение 2012-2014 годов «Укрзализныця» включала в тариф на перевозку пассажиров завышенную стоимость электрической энергии.

Антимонопольный комитет закрыл дело о нарушении ПАО «Укрзализныця» конкурентного законодательства в результате завышения стоимости железнодорожных перевозок через включение в расчет пассажирских билетов стоимости электроэнергии, приобретенной по ценам выше оптовых.

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Об этом свидетельствует решение Комитета от 8 ноября, сообщают “Наші гроші”.

Комитет не нашел оснований утверждать, что в течение 2012-2014 годов «Укрзализныця» включала в тариф на перевозку пассажиров завышенную стоимость электрической энергии. В частности потому, что в «Укрзализныце» не было возможности закупать электроэнергию для обеспечения таких перевозок на оптовом рынке – напрямую у ГП «Энергорынок», а потому приходилось вступать в договорные отношения с частными поставщиками и платить по розничным ценам.

В частности, приобретая электрическую энергию для обеспечения пассажирских перевозок, филиалы УЗ выступали потребителями электроэнергии, а следовательно, не могли приобретать ее на оптовом рынке – это не предусмотрено законом, говорится в сообщении.

Как осенью 2016 года сообщали в департаменте електропостання УЗ, с середины 2015 года поставки электроэнергии для «Укрзализныци» идут не через частные компании, а через филиал «Энергосбыт» УЗ.

Однако, раньше поток электроэнергии между «Энергорынком» и Укрзализныцей направлялся через связанные между собой частные компании.

В частности, в течение анализируемого периода комитетом этими частниками были ООО «ТД “Газэнерго”» (Приднепровская, Южная, Львовская железной дороги), ООО «Энерготраст» (Одесская железная дорога), ООО «Укрэнерготранзит» (Донецкая железная дорога).

Для примера, в период с начала 2012 года по конец января 2014 года «Южная железная дорога» заказала «Газэнерго» электроэнергии на 1,4 млрд грн (более 66% от общего объема), а «Приднепровская железная дорога» – на 2,4 млрд грн (свыше 70%).

При этом, цены на электроэнергию от частников были выше цен на оптовом рынке (ГП «Энергорынок»). По подсчетам МВД от лета 2015 года, стоимость завышали в среднем на 22%, что позволяло выводить из «Укрзализныци» 324 млн грн ежемесячно.

Правомерность действий филиалов «Укрзализныци» по закупке электроэнергии по завышенным ценам, кроме МВД, также расследовала Генеральная прокуратура, однако вот уже полтора года никаких сдвигов в расследовании нет (последнее определение в рамках производства №42015000000000025 датирована 4 мая 2017), пишут журналисты.

Кроме того, ГПУ открывала производства относительно уклонения от уплаты налогов служащими компаний «Укрэнерготранзит» и «Газэнерго», но по этим делам информация в судебном реестре обрывается еще раньше – в 2016.

В ходе одного из уголовных производств представители «Газэнерго» пытались снять арест с банковских счетов, ссылаясь на постановление прокуратуры Киевской области о закрытии уголовного производства. Однако, в дальнейшем выяснилось, что постановление было подделкой.

В прокуратуре Киевской области до недавнего времени работал сын одного из соучредителей «Газэнерго» – Вадим Чуйков. После расследования «Prosud», НАБУ открыло уголовное дело по факту незаконного обогащения Чуйкова.