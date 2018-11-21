Верховная Рада разблокировала подписание закона о новых правилах растаможки "евроблях"

Было отклонено два проекта постановлений, которыми предусматривалось отменить решение о принятии данного закона.

Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс о налогообложении автомобилей на еврономерах.

Как передает корреспондент УНИАН, было отклонено два проекта постановлений, которыми предусматривалось отменить решение о принятии этого закона.

За проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады от 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом закона Украины " О внесении изменений в Налоговый кодекс об обложении акцизным налогом легковых транспортных средств», автором которого был народный депутат Юрий Деревянко, проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Он мотивировал необходимость отменить это решение тем, что была нарушена процедура принятия данного закона.

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Аналогичное постановление было внесено и народным депутатом Украины Сергеем Каплиным, который обосновывает необходимость отмены голосования по данному закону с тем, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта, в частности поздно опубликована сравнительная таблица ко второму чтению - накануне голосования, а не за 10 дней до рассмотрения, как предусмотрено Регламентом.

За решение об отмене закона проголосовали всего 56 народных депутатов.

Как известно, только после не поддержания такого постановления председатель Верховной Рады получил право подписать закон с регистрационным №8487 и отправить его на подпись президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.