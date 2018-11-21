«Укравтодор» назвал области-лидеры и аутсайдеры по ремонту дорог

Самый плохой показатель ремонта дорог местного значения в 2018 году в Луганской, Николаевской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях.

Самый плохой показатель выполнения ремонта дорог местного значения в Украине в 2018 году в Луганской, Николаевской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях, а самый лучший показатель в Запорожской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях.

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Об этом сообщил глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании правительства в среду.

«С начала этого года был запущен первый этап децентрализации дорог. Впервые местные органы власти получили дороги и деньги. В этом году 11,5 млрд грн. В следующем году это будет 14,6 млрд грн. Мы видим, что общий объем выполнения работ на дорогах местного значения составляет 63%. Самый лучший показатель выполнения работ в Запорожской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях. Самый слабый уровень – в Луганской, Николаевской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях», - сказал он.

Новак напомнил, что «Укравтодор» не является ответственным за ходом выполнения работ на дорогах местного значения. «С этого года вся ответственность на плечах местной власти», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, украинская автодорожная отрасль в 2018 году получила порядка 47 млрд грн за счет гарантированного государственного финансирования и дополнительных источников. Финансирование дорожного строительства в Украине в 2017 году составило около 20 млрд грн. С 1 января 2018 года «Укравтодор» отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.