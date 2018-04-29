Глава ассоциации автоимпортеров: Налог на роскошные автомобили – три глупости одновременно

Экономика Украины подорвана, бюджет как никогда нуждается в средствах. Правительство ищет выход из ситуации и откровенно предупреждает – придется затянуть пояса. Один из декларируемых Кабмином шагов в целях пополнения казны – введение новых налогов, а также аннулирование непродуктивных. Однако, на соответствующие действия властей уже посыпался шквал критики, которая, по словам экспертов, зачастую несостоятельна. И если с позицией, к примеру, аграриев и металлургов, можно соглашаться или нет, то налогов для состоятельных людей общество ждало давно. И они последовали. В частности, налог в размере 25 тысяч гривен в год на роскошные авто. В Кабмине считают, что это не критично для собственников таких автомобилей. Норма, по подсчетам Минфина, коснется 17,3 тысячи автомобилей, или 1,3% зарегистрированных машин в стране. Примерный доход казны может составить полмиллиарда гривен. (Кстати, правительство пыталось сэкономить именно такую сумму, инициировав в декабре 2014 года повышение пенсионного возраста, но отказалось от этой идеи).

Между тем, у «роскошного» налога появились ярые противники. К примеру, добивается его отмены Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров. Генеральный директор ВААИД Олег Назаренко в интервью УНИАН заявил, что под налог попали не владельцы роскошных авто, а представители среднего класса. А вот состоятельные люди снова будут не затронуты. Он рассказал историю «роскошного» автоналога, о переговорах с депутатами относительно его аннулирования, а также о том, чем предлагают заменить этот сбор.

СМИ распространена информация, что возглавляемая вами Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров инициирует отмену налога на роскошные автомобили. Со ссылкой на ваше заявление сообщается, что сейчас по этому вопросу ведутся переговоры с депутатами и готовится соответствующий законопроект. С чем связана инициатива ВААИД?

Мы не против налогов, когда они пополняют бюджет, потому что являемся патриотами нашего государства. К примеру, у меня есть определенная сумма на депозите. Я деньги периодически снимаю и плачу налог. До Нового года - 15%, теперь – 20%. И я согласен платить – государству нужны средства. Но в первую очередь, я вижу, что налог идеальный, абсолютно прозрачный и его нельзя обойти. Но когда я вижу явную глупость, то – категорически против.

Так в чем заключается глупость «роскошного» налога?

Их три. Первая – администрирование налога не может быть дороже, чем поступления от него. По моим подсчетам, этот налог в Украине будут платить примерно пять тысяч человек. Вы представляете, сколько инспекторов нужно взять налоговой на работу, чтобы контролировать процесс? Как раньше контролировался транспортный сбор - люди проходили техосмотр и показывали квитанцию об уплате налога. Как сейчас налоговики будут контролировать этот глупый налог? Никак. Никаких рычагов влияния на владельцев этих автомобилей у них нет. Значит, будут задействованы исполнительные службы, ГАИ. Сколько административных расходов будет нести государство, чтобы получить этот налог?.. При этом трудоустроят кучу чиновников, может, и более пяти тысяч. Зайдите в налоговую, и увидите, что там целые отделы – по налогу на прибыль, акцизному сбору, НДС и так далее. Теперь появится отдел по налогу на роскошные автомобили. Но с каждым днем этих машин будет меньше – люди будут переоборудовать автомобили на меньший объем двигателя, импортеры такие автомобили завозить вообще не будут – уже принято решение. То есть, через четыре года «роскошных» автомобилей не останется. А куда деть инспекторов?

Мне за государство обидно. Когда разговариваю с чиновниками, то они говорят, что была дана команда – взять закон Тигипко.

Закон о введении этого налога был разработан Тигипко во времена его вице-премьерства при власти Януковича?

Да, но потом от него отказались.

Каковы остальные две глупости «роскошного» налога?

Вторая – закон не может работать задним числом. Если бы было введено, что с такого-то времени каждый, кто купит такой-то автомобиль, будет платить соответствующий налог. Люди, когда покупали ранее автомобили, не знали, что будут на них введены такие налоги.

И третья – нигде в мире не существует двойное налогообложение. Если вы считаете, что человек купил автомобиль, обманув государство, то проверьте его. Но если он честно уплатил все налоги, в том числе на прибыль, то он имеет право за свои деньги купить все что угодно. Или спрятать деньги под матрас, закопать в саду, но тогда они не будут полезны для экономики. А так человек покупает автомобиль, ездит по дорогам и ежедневно платит налоги – в цену бензина заложен акцизный сбор на ремонт дорог, и это было главным условием отмены транспортного сбора. Чем больше он ездит, тем больше платит. Зачем его уничтожать дополнительным налогом?

В Европе есть экологический налог, то есть, чем больше у твоего авто выбросов СО, тем больше ты платишь за удовольствие травить других граждан. У нас все наоборот – те, кто травит старыми автомобилями, не платят налог, а если у человека автомобиль, который соответствует экологическим требованиям Евро-6, то он платит. Это – нонсенс, откровенная глупость. Поэтому я буду требовать отмены налога. Все напоминает историю с утилизационным сбором. Его отменили как абсурдный. А 980 миллионов было направлено на создание утилизационных центров. Где эти деньги, кто-то может мне сказать?

Вы заявляли о том, что существует несколько способов обойти закон о налоге на роскошные автомобили. Уточните, какие?

На сегодня в техпаспорте автомобиля нет номера двигателя. Если я завтра, точнее, не я, так как я не попадаю под этот налог, а кто-либо заявит, что поменял объем двигателя на 2,2 – 2,5 л и попросит внести изменение в документы ГАИ, то уже сейчас в Интернете есть масса объявлений – предоставляю такие услуги за 200-300 долларов. И все. Причем эта замена двигателя будет фиктивной.

И что, это нельзя никак проверить?

Можно проверить только по VIN-коду. Визуально никто не определит объем двигателя. Можно зайти на сайт производителя, но если номера нет – а в Украине это разрешается – то никаким способом не определишь.

Какая еще есть лазейка?

В законе четко очерчено, что облагаются налогом автомобили с бензиновым двигателем. Но можно поставить газобаллонное оборудование. При этом в машине останется и бензиновый двигатель. И еще один вариант – совсем убрать двигатель и поставить электрику. В Интернете уже есть объявление одного из заводов о такой услуге.

Но облагаемые спецналогом автомобили – не из дешевых, то есть, их владельцы – далеко небедные люди. Неужели они будут так себя обременять, чтобы обойти налог?

Это – необязательно богатые люди. Как раз автомобили ценой под 90 тысяч евро не попадают под этот налог. Уже три-четыре года в автомобилестроении новые тенденции – все роскошные автомобили делают максимум с двухлитровыми двигателями, так как борются за экологию. Под новый налог не попадают – Porsche Panamera, некоторые модели Porsche Cayenne, многие модели BMW, Mercedes-Benz E-Class, часть Range Rover Sport – у меня как раз такой автомобиль, объем его двигателя 2,9 литров. А вот в категорию «роскошных» попадают, например, SsangYong – его стоимость 25 тысяч долларов, он что – дорогой? Nissan Murano, Mitsubishi Pajero – чуть более 30 тысяч долларов, часть модельного ряда Toyota Camry – приблизительная такая же цена. И это тоже дорогие автомобили?

Я являюсь членом клуба любителей внедорожников, многие его участники брали для покупки своих автомобилей кредиты. А теперь еще налог. Есть еще пикапы, которые закупают фермеры, и тоже по кредитам. В этих машинах нет никаких наворотов. К примеру, турбонадува. Вот они устанавливаются в дорогих автомобилях, которые, как раз, оснащены двухлитровыми двигателями…

Какие еще претензии к закону?

Им ликвидированы сбор за первую регистрацию и обложение налогами частных яхт, самолетов, вертолетов.

Вы заявляли, что сейчас идут переговоры с народными депутатами об отмене налога на роскошные автомобили. С кем именно?

Нет, пока не могу назвать. Я переговорил, а теперь нужно решение фракций.

А фракции назвать можете?

Могу – «УДАР» и «Самопомич».

Вы сказали, что готовится новый законопроект. В нем будет предлагаться новый налог взамен «роскошного», ведь стране как никогда нужны деньги – идет война, Крым оккупирован…

Если мы идем в Европу, то нужно вводить экологический налог. Но, конечно, не навредить пенсионерам, которые ездят на стареньких машинках.

А разве не этим закончится?

Нужно вводить налог для тех автомобилей, которые впервые ввозятся в Украину и являются менее экологичными.

Получается, по вашим словам, так: налог на роскошные автомобили коснулся исключительно среднего класса, который сильно пострадает. Но предлагаемый вами экологический сбор ударит именно по трудягам, которые из последних сил годами копят на «старичка» из Европы. Это – справедливость?

Нет, я говорю, что в дальнейшем нужно ввести экологический налог. Сейчас я хочу добиться отмены налога на роскошные автомобили, и не предлагаю никакой замены.

Изначально в законопроекте о налоговых новшествах в отношении роскошных автомобилей фигурировал объем двигателя 2,5 литра, популярный, по вашим словам, в авто премиум-класса…

Речь шла только о дизельных автомобилях.

Если сейчас идут переговоры с депутатами по поводу нового законопроекта, то вы можете предложить обложить налогом именно автомобили премиум-класса с двигателем до 3 литров…

Не хочется озвучивать всю подноготную, но Бог с ним. Помните, был транспортный налог на автомобили? Так вот, я входил в рабочую группу при администрации президента Януковича, когда этот налог отменили. Просто сейчас Яценюк набивает себе шишки теми же граблями. Тогда установили, что поступлений от этого налога практически не было, и контролировать его было невозможно. Совет, как обходить налог, давали сами ГАИшники. Люди снимали ксерокопию квитанции об уплате сбора и проходили с ней техосмотр, а потом шли в банк и писали заявление об ошибочном перечислении денег и получали их обратно. И сейчас это будет безрезультативным налогом, на администрацию которого будут тратиться большие средства. Бюджет понесет только потери.

Богатые люди будут заниматься такими махинациями?

Если можно закон обойти, то будут обходить. Богатые люди умеют считать свои деньги. И заниматься самим не придется. У них есть водители, которые пойдут и оптимизируют затраты. У богатых людей даже есть соревнование – «как не быть лохом». Введут налог на двухлитровые автомобили, значит, завтра производитель будет писать 1,9 литра, чтобы эти автомобили покупали…

При власти команды Януковича очень популярной была практика «удешевления» автомобилей для собственных нужд. Так, престижный автомобиль завозился, изымался как контрабанда, затем выставлялся на торги и покупался по сбросовой цене, минуя таможенный сбор. Сейчас эта схема работает?

По крайней мере, нет законодательного акта, который бы ее отменял. Я могу назвать вам 14 схем, по которым приобретались автомобили. Можете сами порыться в Интернете, и увидите интересные фамилии, среди них будет Тигипко Анна Сергеевна, Гайдук – бывший вице-премьер-министр, Юрий Павлов – лидер фракции регионов в Киевсовете.

А нынешние представители власти этим пользуются?

Еще раз повторюсь – эти 14 схем никто законодательно не отменял.

Как вы думаете, почему?

А почему отменили налог на частные яхты, самолеты и вертолеты? Но зато говорят – мы создали новый налог. Какой-то заговор.

Но страна в тяжелом положении – Россия оккупировала Крым, провоцирует войну на востоке. Украине как никогда нужны деньги, чтобы противостоять агрессору и держать на плаву экономику. Так чем же пополнять бюджет?

Так зачем нужно было отменять налог за первую техрегистрацию, если страна в тяжелом положении? Этот сбор государству ничего не стоил, и обойти его было невозможно, об уплате требовался оригинал квитанции. Налог был честным. Я возглавлял рабочую группу по этому сбору при Минфине, в которую входили представители Европейской бизнес-ассоциации, Федерации работодателей. Приняли единогласное решение – оставить налог в действии, он должен был касаться и вертолетов, и яхт, и самолетов. Почему «как черт из табакерки» в ночь с 26 на 27 декабря появился законопроект, в котором отменили налог за первую регистрацию. Зачем голову морочили, три месяца собирали эту группу, мы работали. Тебя используют как щенка, куклу… А потом кричат, поблескивая очками, что страна в тяжелом положении.

Правительство хочет ввести, временно, сроком на 12 месяцев, дополнительный импортный сбор, который коснется и автомобилей. Сейчас идут консультации по этому вопросу с Евросоюзом, который предлагает обсудить все в рамках ВТО. Вы уже заявляли, что категорически против такого налога. Почему?

Зачем нужно было подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, если мы собирались его сразу нарушить? Если мы хотели ввести пошлину на импорт, то не нужно было подписывать соглашение. В документе четко сказано, что Украина не имеет право вводить какую-либо пошлину. Я рассматриваю политику с точки зрения человеческой морали. Я разговаривал с европейцами – они недоумевают. У них совсем другой принцип деловой этики. Я не могу им объяснить, почему у нас считается подвигом кого-то обмануть, подписать документ, а потом сказать – не считается.

В контексте «автомобильных» законов. Введение акцизов на автобусы, грузовики, электромобили, переоборудование машин вы считаете приемлемым?

Считаю, что акцизы были введены с одной целью – освободить частные и вертолеты, и яхты от налога. Все это – хитрость власть держащих. Был сбор за первую регистрацию, который оплачивали и владельцы автомобилей, и яхт, и самолетов, и вертолетов. Последним трем категориям он мешал. Его отменили, а вместо этого подняли акциз на автомобили. Вот и все.

Нана Черная (УНИАН)