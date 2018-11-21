Крымский мост просел: эксперт предрек разрушение "стройки века"

По данным эксперта, если Крымский мост будет проседать неравномерно, это может привести к трагедии.

Даже незначительные смещения Крымского моста могут привести к разрушению всего сооружения.

Об этом рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, передает "Сегодня".

По его словам, с одной стороны, проседания на 5-9 сантиметров – незначительные сдвиги, но с другой – даже они могут привести к трагедии.

"Любое тяжелое сооружение со временем проседает. Известно, что Крымский мост находится в зоне тектонической активности, поэтому понятно, что могут быть проседания – вниз, вверх. С одной стороны, 5-9 сантиметров на больших длинах не так существенно, но никто не даст гарантии, что не появятся локальные очень сильные понижения или повышения, которые могут вызвать разрыв конструкции. Я надеюсь, что инженеры предусмотрели режим мониторинга, ведь если погибнут люди, это будет трагедия", – говорит Сергиенко.

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Как рассказывает эксперт, если Керченский мост будет проседать равномерно, сооружение выдержит такие изменения, а вот неравномерные движения повлекут появление трещин, которые также сулят разрушениями.

"Когда усадка идет равномерно, то это ничего страшного, но если же неравномерно – по сооружению могут пойти трещины. Такие процессы можно наблюдать в начале улицы Гончара в Киеве. Там стоит большая черная "сталинка". И можно увидеть, как стальными обручами пытаются спасти этот дом, потому что его часть просела и дала трещины. На мосту может иметь место такая же ситуация, когда локальное проседание, даже на 9 сантиметров может вызвать разрушения, трещины", – отметил он.

Как сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, незаконно построенный Россией Крымский мост проседает. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков моста, где происходят процессы смещения.