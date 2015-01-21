Восстановление взорванного боевиками моста в Станице Луганской обойдется в 10 млн гривень

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

«Автомобильный мост через реку Северский Донец на км 4+200 автомобильной дороги С131624 КПП «Красная Таловка» – Луганск – Станица Луганская поврежден в результате взрыва, совершенного неизвестными сегодня, 21 января 2015 года. По данным аналитико-диспетчерской группы «Укравтодора», длина моста более 273 метров, а ориентировочная стоимость его восстановления – около 10 млн грн», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПодрыв моста в Запорожской области квалифицирован как "диверсия"

В целом, по данным «Укравтодора», это уже 20 искусственное сооружение, поврежденное или вообще разрушенное в результате боевых действий в Луганской области.

В течение прошлого года инфраструктурные потери Луганской области на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения составляли 6 путепроводов, 12 автомобильных мостов и 1 пешеходный мост, сообщили в пресс-службе, отметив, что общая протяженность всех указанных сооружений более 2 тыс. метров, а ориентировочный объем средств, необходимый на их восстановление, – почти 4,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, в Луганской ОГА заявили, что боевики взорвали мост через Северский Донец в Станице Луганской. Это была единственная транспортная переправа, через которую осуществлялось автомобильное движение из контролируемой Украиной Станицы Луганской в оккупированный боевиками Луганск и в обратном направлении.

«Мост находился под контролем боевиков, которые заложили взрывчатку и взорвали его», - подчеркивается в сообщении ОГА.