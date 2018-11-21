На дороги госзначения в следующем году выделят около 20 миллиардов - "Укравтодор"

Глава "Укравтодора" рассказал, куда пойдет предполагаемая сумма в 20 миллиардов гривень.

На строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 34,4 миллиарда гривень на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде.

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Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду.

"Общий объем финансирования дорог – 51,1 миллиарда гривень. Из этой суммы на дороги госзначения – 34,4 миллиарда гривень, а на дороги местного значения- 14,6 миллиарда гривень. На безопасность – 2,1 миллиарда гривень. Планируемая сумма на дороги госзначения предусматривает погашение долговых обязательств – 8,5 миллиарда гривень, эксплуатация – 5,9 миллиарда гривень, софинансирование проектов с МФО и наука – 700 миллионов гривень. Таким образом, на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения будет направлено около 20 миллиардов гривень", - сказал Новак.

Главы "Укравтодора" рассказал, куда пойдет предполагаемая сумма в 20 миллиардов гривень.

"Общая программа развития дорог – 8,6 миллиарда гривень, плюс проект GO highway – 4 миллиарда гривень. Также специальные программы – М-15 Одесса – Рени – 1,5 миллиарда гривень, Н-08 Запорожье – Мариуполь – 1 миллиард гривень, строительство второй бетонной дороги Н-14 Николаев – Кропивницкий – 1 миллиард гривень. Также Р-51 Мерефа - Павлоград – 1 миллиард гривень, Н-31 Днепр - Решетиловка – 2 миллиарда гривень, строительство северного объезда города Ривне – 200 миллионов гривень. Также дополнительное финансирование из общего бюджета предусмотрено на львовский инвестпроект – 500 миллионов гривень", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в 2019 году на дорожную отрасль будет потрачено почти 56 миллиардов гривень.

"Общий бюджет на дороги 51 миллиард гривень плюс 4 миллиарда гривень МФО. Это будет почти 56 миллиардов гривень. Нам очень важно реализовать стратегию ремонта и строительства дороги. Объединить все областные центры", - сказал он.