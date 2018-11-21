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В Украине завершили сезон ремонта дорог (инфографика)

14:48, 21 ноября 2018
Транспорт/Связь
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Строительный сезон завершен - «Укравтодор» / фото УНИАН

Впервые за годы независимости Украины сезон строительства и ремонта дорог завершен в конце октября - начале ноября, что соответствует европейским стандартам.

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Об этом сообщил глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании правительства в среду.

«Строительный сезон завершен. Впервые за годы независимости Украины строительный сезон завершен в конце октября - начале ноября. Это европейский уровень», - сказал Новак.

По его словам, в этом году при выполнении работ «Укравтодор» придерживался маршрутного принципа. «Наша стратегическая цель – до 2022 года соединить качественными дорогами все областные центры страны», - сказал он.

фото facebook/Ukravtodor
фото facebook/Ukravtodor

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что за 2018 год планировалось отремонтировать 4 тыс. км дорог всех значений. Однако, скорее всего, будет отремонтировано 3,5 тыс. км, так как в этом году не сработал таможенный эксперимент и не получены средства от спецконфискации.

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Теги: #Укравтодор#ремонт дорог#ямы на дорогах