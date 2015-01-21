Железнодорожники начали ремонт взорванного моста в Запорожской области

"Железнодорожники начали восстановительные работы на перегоне, где вчера произошел взрыв и сошли с рельсов грузовые вагоны. Чтобы уложиться в сжатые сроки, они будут работать круглосуточно - ночью будет использоваться искусственное освещение. На место аварии выехали два восстановительных поезда, а также пять единиц тяжелой бульдозерной техники. 25 вагонов, которые уцелели после схода, были отправлены на станцию Камыш-Заря, еще 30 - остаются на месте аварии и не подлежат восстановлению», - сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), однако, не уточнив предполагаемых сроков введения участка в эксплуатацию.

Читайте такжеПодрыв моста в Запорожской области квалифицирован как "диверсия"

Согласно сообщению, в результате этого инцидента, которое прокуратура области квалифицировала как террористический акт, поврежден двухпутный участок длиной около 500 м, также пострадал 15-метровый двухпутный мостовой переход, в частности, частично повреждены опорное сооружение, одна из балок железобетонного пролетного строения и плиты перекрытия.

Ремонтные работы будут осуществляться круглосуточно в три этапа: сначала будет очищен путь от поврежденного подвижного состава, затем железнодорожники проведут восстановительные путевые работы и начнут восстановление мостового перехода.

"Укрзализныця" напоминает, что всего за время проведения АТО на Донецкой железной дороге было зафиксировано 328 случаев повреждения железнодорожных путей, железнодорожники пока не имеют возможности восстановить пути в 60 местах.

Всего вследствие боевых действий в Донецкой и Луганской областях ориентировочно повреждены до 1,5 тыс. объектов транспортной инфраструктуры, для восстановления которых, по предварительным подсчетам, необходимо более 850 млн грн. Из них только 414 объектов расположены на контролируемой украинским властям территории, из которых 242 приведены в рабочее состояние, а другие планируется восстановить в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, 20 января террористы подорвали железнодорожный мостовой переход в селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области на границе с Донецкой областью, что повлекло за собой сход с рельсов грузового поезда. Вследствие данного инцидента движение поездов на участке Камыш Заря – Розовка было приостановлено.

«Укрзализныця» из-за боевых действий на востоке страны по итогам 2014 года зафиксировала 842 случая несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железных дорог, что в 3,2 раза превышает показатель 2013 года.