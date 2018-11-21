Скажется ли на ситуации в море смещение Керченского моста

Недавние результаты космической съемки, опубликованные Министерством по вопросам оккупированных территорий и ВПО, показали, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Это, в свою очередь, свидетельствует о нестабильности морского дна в местах установки опор и может угрожать жизни и здоровью людей. Конечно, Россия всячески это отрицает.

Впрочем, техническая неисправность моста вряд ли сможет перекрыть доступ кораблей к украинским портам. Ведь ситуация с мостом никак не повлияет на общеполитическую ситуацию, а если с ним что-то и случится, то это будет выглядеть всего лишь как очередная осечка Российской Федерации в достижении своих имперских амбиций. Керченский пролив сейчас контролируется Россией – со стороны оккупированного Крыма и с материковой России. И даже если мост рухнет, то его смоет течением, которое в тех водах довольно сильное. Поэтому даже его разрушение на судоходство не повлияет.

К сожалению, у России, с военной точки зрения, есть возможность перекрыть доступ в акваторию Азовского и Черного морей буквально в любой момент. Например, они могут выставить военные корабли или открыть предупредительный огонь по суднам, которые подходят к Керченскому мосту с любой стороны. Но тут самый главный аспект, который стоит учитывать – политическая ситуация вокруг РФ.

И даже если мост рухнет, то его смоет течением, которое в тех водах довольно сильное. Поэтому даже его разрушение на судоходство не повлияет

Дело в том, что в этом случае России уже не удастся прикрыться «зелеными человечками», так как ситуацию на море будут официально расценивать как вооруженное столкновение между двумя государствами. Поэтому политически Россия сегодня не готова к такой конфронтации, так как тогда от Путина отвернутся все и введут настолько мощные санкции, которые экономика России вряд ли переживет.

С другой стороны, никто из наших европейских союзников не торопится влезать в морской конфликт между Украиной и Россией, так как между странами действует двусторонний договор об использовании Азовского моря, и оно, по этому договору, позиционируется как внутреннее. А это значит, что Россия, к сожалению, имеет полное право осматривать суда, так как каждое из них может нести угрозу их национальной безопасности. И пока этот договор не будет разорван, ситуация и далее будет находиться в подвешенном состоянии.

Что же касается того, как Украина будет обороняться в любом из сценариев, то у нас есть возможность усиливать только береговую оборону, так как на работу и усиление на море у нас нет ни сил, ни средств.

Последнее усиление – переброс артиллерии и мотопехотных подразделений на побережье Азовского моря - у нас произошло еще летом, хотя под Одессой сейчас также разворачивается еще одна бригада морской пехоты. И несмотря на недавние заявления президента о наращивании сил для прикрытия от вторжения с моря, на деле ситуация выглядит иначе. Стоит вспомнить уже то, что Украина два с лишним года принимала на баланс два американских сторожевых корабля класса Island. Но несмотря на то, что их Украине передали, до наших берегов они все еще не дошли. Потому вполне возможно, что их появления еще придется ждать. Не говоря уже о том, что на предложение США рассмотреть передачу нам фрегатов типа Oliver, в ВМС Украины дают понять, что не собираются в ближайшее время включаться в серию переговоров, чтобы как можно скорее принять и поставить их на боевое дежурство в акваториях Черного или Азовского морей. Такие проволочки почему-то все больше похожи на саботаж на государственном уровне, что, говоря прямо, только на руку Москве.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса