Мининфраструктуры с 2019 года начнет проверять качество асфальта

Омелян обещает, что все асфальтные заводы будут массово проверены.

При строительстве дорог в 2019 году будет проверяться не только качество строительных работ, но также качество материалов, которые были использованы при этом.

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Об этом во время заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Будут проверяться массово все асфальтные заводы, все сырье, которое покупается. Чтобы потом не было больших глаз, что мы этого не знали или мы думали, что битум такого качества может использоваться", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% - до 57 миллиардов гривень. Такая сумма предусмотрена в проекте Государственного бюджета.