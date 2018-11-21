Порошенко пообещал не допустить закрытия отделений "Укрпошты" в селах

Президент отметил необходимость выработки системного решения, которое не создавало бы проблем с доставкой пенсий в сельской местности.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит сокращения отделений национального оператора почтовой связи "Укрпошта" в сельской местности.

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Как сообщила пресс-служба президента, об этом он сказал во время рабочей поездки в Житомирскую область.

"Мы с этим абсолютно никак не можем согласиться - ни с сокращением отделений, ни с сокращением почтальонов. И мы не можем допустить, чтобы эта проблема была решена за счет простых людей: или перевода на неполную ставку почтальонов - нам надо защитить их, или за счет повышения тарифов сделать дополнительную нагрузку на пенсионеров. Это тоже неправильно, потому что это все будет происходить за счет кармана простого человека", - приводит пресс-служба слова главы государства.

Порошенко отметил необходимость выработки системного решения, которое бы сделало невозможным сокращение почтовых отделений и не создавало бы проблем с доставкой пенсий в сельской местности.

Он подчеркнул, что сокращение отделений "Укрпошты", которое происходит в последнее время, создает огромные проблемы местным жителям, в первую очередь пожилым людям, с доставкой пенсий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2019 год 500 миллионов гривень для "Укрпошты" с целью финансирования заработной платы почтальонов, которые осуществляют доставку пенсий для украинцев.

"Укрпошта" в 2017 году получила 203 миллиона гривень чистого убытка против 158 миллионов гривень чистой прибыли годом ранее.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпошта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллиона пенсий.