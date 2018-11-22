Насобирали на "Мазерати" и "Порш": два члена правления "Укрзализныци" задекларировали покупку суперэлитных авто

Член правления "УЗ" Ремигиуш Пашкевич приобрел в прошлом году Maserati Levante, а другой член правления Марк Роберт Залесний задекларировал покупку Porsch Macan Turbo.

Сразу два члена правления находящейся в преддефолтном состоянии компании "Укрзализныця" - Ремигиуш Пашкевич и Марк Роберт Залесний - задекларировали по итогам 2017 года покупку суперэлитных и дорогих автомобилей - Maserati Levante и Porsch Macan Turbo.

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В частности, член правления "Укрзализныци" с лета 2016 года Ремигиуш Пашкевич указал в декларации за прошлый год покупку Maserati Levante, стоимостью 2,48 миллиона гривень.

А Марк Роберт Залесний, который также пришел в "УЗ" летом 2016 года, внес в декларацию покупку Porsche Macan Turbo 2014 года выпуска за два миллиона гривень.

Кроме того, Ремигиуш Пашкевич при декларировании указал, что по итогам 2017 года он получил от "Укрзализныци" 4,8 миллиона гривень заработной платы, а также "дополнительных благ" на 661 тысячу.

За полгода работы в "УЗ" в 2016 году он получил заработной платы в два раза меньше и 661 тысячу "дополнительных" благ". Перед назначением в "Укрзализныцю" владел BMV X3

В свою очередь Марк Роберт Залесний указал, что заработная плата у него в "УЗ" за прошлый год составила 3,7 миллиона гривень, а "дополнительные блага" были получены на сумму 537 тысяч гривень.

Кроме приобретенного осенью 2017 года автомобиля Porsche Macan Turbo 2014 у собственности Залесного остается Audi A7.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно указывал, что за последние годы уровень коррупции в одной из крупнейшей компании страны "Укрзализныци" не снизился, а даже увеличился. По его словам, из-за этого компания теряет от 10 до 15 миллиардов гривень в год.

Кроме того, СМИ неоднократно сообщали о многих скандальных тендерах, в частности, попытке купить нагрудные знаки отличия у страны-агрессора – России.

Ранее "УЗ" также провела тендер на покупку различия для руководящего состава "Укрзализныци", в том числе три воротника и три пары наплечных знаков для главы компании Евгения Кравцова, чья зарплата в месяц составляет почти миллион гривень.