Оккупантам придется перенести железную дорогу к Крымскому мосту - названа причина

Россиянам придется изменить проект железнодорожного подхода к Крымскому мосту из-за древнего города.

Россиянам придется изменить проект железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны оккупированного полуострова из-за обнаруженного древнего поселения Манитра.

По данным РБК, чтобы обойти Манитру, участок железной дороги планируют перенести на 700-900 метров южнее, чем предполагает существующий проект.

Собеседник издания, знакомый с обсуждением нового проекта, сообщил, что работа над ним займет около 6 месяцев.

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В свою очередь в компании «Стройгазмонатаж», занимающейся Крымским мостом, заявили, что изменение проекта не повлияет на сроки сдачи железнодорожного подхода. Предполагается, что он заработает одновременно с запуском железнодорожного движения по мосту — в конце 2019 года.

Как сообщал УНИАН, незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения