Парубий подписал и направил президенту законы о легализации "евроблях"

Соответствующими законами вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил на подпись президенту два закона, которыми вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодекс относительно легализации автомобилей с еврономерами.

Об этом говорится на страницах законов на официальном сайте парламента Украины.

Согласно информации, сегодня председатель ВР подписал и передал на подпись президенту закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” (регистрационный номер 8488).

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Также сегодня Парубий подписал и отправил на подпись президенту законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств” (регистрационный номер 8487).

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 кубических сантиметров вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 кубических сантиметров вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

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В тот же день парламент принял закон относительно усиления контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией. Согласно документу, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также будет запрещено использование такого автомобиля в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тысяч гривен.

За принятие этих законов выступали автомобилисты на еврономерах, однако они требовали учесть некоторые поправки, которые еще больше снизят растаможку автомобилей. Парламент эти поправки не учел, что вызвало акции протеста автомобилистов с єврономерами. Протестующие требуют, чтобы президент наложил на закон вето.

21 ноября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что акции протестов участников ГО «Авто Евро Сила» завершились по всей Украине, движение транспорта автодорогами государственного значения осуществляется без ограничений.