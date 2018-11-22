Tesla из-за торговых войн снижает цены в Китае

Компания объявила, что снижает цены на автомобили Model S и Model X на 12–26%

Американская компания Tesla снизила цены на свои электромобили в Китае — в некоторых случаях на четверть. Это связано с торговой войной между США и Китаем, в ходе которой в июле Китай повысил ввозные пошлины на ряд товаров, включая автомобили, до 25%.

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Tesla объявила, что снижает цены на автомобили Model S и Model X на 12–26%, передает «Коммерсант».

«Мы берем на себя значительную часть тарифа, чтобы сделать наши автомобили более доступными для китайских потребителей»,— заявила компания.

Нынешнее решение Tesla демонстрирует изменение стратегии компании — в июле Tesla стала первым автопроизводителем, повысившим цены на свои автомобили в Китае после введения тарифов — в среднем на 20%. В октябре компания сообщила, что она столкнулась со сложностями при продаже электромобилей в Китае после повышения тарифов.