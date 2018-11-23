Посылки из-за границы стоимостью больше 100 евро обложили НДС

Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января до 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.

Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которые уточняют порядок администрирования и повышают ставки ряда налогов и сборов для балансирования государственного бюджета.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующих изменений в Налоговый кодекс и других законодательных актов (законопроект 9260) во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и озвученным под стенограмму поправками проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законом, в частности, вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя.

Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января до 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.