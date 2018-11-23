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Рада освободила электрокары от НДС и акциза до 2022 года

11:32, 23 ноября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

Верховная Рада освободила электроавтомобили от налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза при ввозе на территорию Украины до 2022 года.

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Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте об изменениях в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (№9260), который сегодня поддержала Верховная Рада.

Как отметил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко на своей странице в Facebook, именно из-за наличия НДС официально в Украину не ввозились электрокары ряда брендов. «Теперь барьеры рухнули и я уверен, что уже в ближайшее время в Украину будут официально импортироваться все мировые бренды электрокаров», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

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Теги: #Налоговый кодекс#электромобиль