Рада освободила электрокары от НДС и акциза до 2022 года

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте об изменениях в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, который сегодня поддержала Верховная Рада.

Верховная Рада освободила электроавтомобили от налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза при ввозе на территорию Украины до 2022 года.

Читайте такжеПосылки из-за границы стоимостью больше 100 евро обложили НДС

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте об изменениях в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (№9260), который сегодня поддержала Верховная Рада.

Как отметил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко на своей странице в Facebook, именно из-за наличия НДС официально в Украину не ввозились электрокары ряда брендов. «Теперь барьеры рухнули и я уверен, что уже в ближайшее время в Украину будут официально импортироваться все мировые бренды электрокаров», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.