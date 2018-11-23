$1 миллион в год за маршрут: журналисты подсчитали прибыль перевозчиков (видео)

Очередное повышение цен на проезд спровоцировало волну протестов, которые распространилась на ряд областных центров.

Журналисты подсчитали средний доход, который получают владельцы маршрутного транспорта в Киеве. Получилось около 27,3 миллионов гривень (1 млн долларов) в год только с одного маршрута.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Очередное повышение цен на проезд спровоцировало волну протестов, распространившуюся на Херсон, Тернополь, Черкассы, Житомир, Сумы, Вишневое, Обухов, Киев и другие города. Чиновники объясняют повышение цен ростом цены на топливо, но депутат Киевской областной рады Наталья Музыченко не сомневается, что рост цен обусловлен их «собственными аппетитами.

«Сейчас действует дикий рынок. Перевозчики, не стесняясь, ставят цены те, которые им хочется», - считает Музыченко, приводя в доказательство значительную разницу в стоимости проезда в разных городах.

Как выяснили журналисты, в большинстве областных центров проезд в маршрутке стоит 5 гривен, 7-8 гривен стоит билет в Одессе, Киеве, Днепре и Запорожье. Самая низкая цена в Полтаве - 4 гривны, а самая высокая в Харькове - 9-10 гривен.

Пытаясь выяснить, куда же на самом деле идут средства от перевозок, журналисты программы «Гроші» столкнулись с произволом со стороны водителей маршруток, поэтому им пришлось обратиться в полицию с заявлением о препятствовании журналистской деятельности.

Читайте такжеВ Черкассах третьи сутки протестуют водители маршруток (видео)

Тем не менее, во время разговора с одним из водителей стало известно, что на одном только 742-м маршруте «Боярка – Академгородок» ежедневно курсирует 50 маршруток. Каждый вечер водитель обязан сдать так называемую норму в 3-4 тысячи гривень, остальные деньги он оставляет себе.

Если учесть, что около 50% от прибыли уходит на топливо и ремонт маршрутки, то чистая прибыль в день составляет минимум 1 тысячу 500 гривен. Получается, что в год чистая прибыль только с одного маршрута составляет около 1 миллиона долларов в год.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне маршрутчики самовольно повысили стоимость проезда , несмотря на запрет суда. Херсонцы требуют снизить стоимость проезда в маршрутках и угрожают начать акции протеста.