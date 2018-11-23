В вечер пятницы Киев сковали 9-балльные пробки: "стоит" практически весь центр (карта)

Бульвар Тараса Шевченко "стоит" в обоих направлениях вплоть до Воздухофлотского моста.

В вечер пятницы Киев "стал" в долгокилометровых пробках. Так, ведущие сервисы показывают 9-ти бальные пробки.

Практически "стоит" весь центр города: бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, улица Михайловская, бульвар Леси Украинки, а также улица Большая Васильковская.

Стоит отметить, что бульвар Тараса Шевченко "стоит" в обоих направлениях вплоть до Воздухофлотского моста.

Также "красная" улица Сечевых Стрельцов.

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Заторы также наблюдаются на улице Саксаганского, улицах Льва Толстого и Владимирской.

В районе Подола движение также затруднено - на улице Верхний Вал и Межигорской.

Пробки есть и на Набережном шоссе в районе проведения ремонтных работ.

Затор также на Чоколовском бульваре и улице Елены Телиги.

На Левом берегу Киева движение затруднено в районе Дарницкой площади.