«Укрзализныця» прекратит сотрудничество с РЖД, если та будет поддерживать боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») Максим Бланк.

«В случае, если мы узнаем, что идет сотрудничество между боевиками и РЖД, мы полностью откажемся от любого сотрудничества с ними», - сказал Бланк.

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При этом он отметил, что в настоящее время «Укрзализныця» взаимодействует с «Российскими железными дорогами» в обычном режиме.

Также Бланк подчеркнул, что РЖД не ведет никаких переговоров с представителями Крымской железной дороги.

«РЖД в этом контексте заняла политически нейтральную позицию и не является ни оператором, ни участником железнодорожного сообщения с Крымом», - сказал Бланк.

В то же время он отметил, что, исходя из вопросов безопасности пассажиров, на сегодняшний день национальный перевозчик не видит возможности для возобновления ж/д сообщения с аннексированным Крымом.

"Что касается Крыма, то это проблема безопасности перевозки пассажиров. На сегодняшний день ситуация только ухудшается с точки зрения безопасности. Я не вижу каких-либо предпосылок для отмены предыдущих решений", - подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что «Укрзализныця» оценила ущерб от действий боевиков в 900 млн гривень.

Также сообщалось, что с 27 декабря 2014 года «Укрзализныця» в связи с мерами безопасности прекратила ж/д перевозки в Крым, ограничив курсирование поездов, следующих на полуостров, до станций Новоалексеевка и Херсон. Также с 26 декабря был введен запрет на перевозки ж/д транспортом любых грузов между материковой частью Украины и Крымом.

Ранее «Укрзализныця» сообщила, что не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией, в то время как РЖД с 14 декабря отменила 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.